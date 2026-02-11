Decreto Sicurezza ancora fermo | è bloccato al ministero dell’Economia Dubbi sulle coperture per i Comuni

Il decreto Sicurezza resta bloccato al ministero dell’Economia. La Ragioneria Generale dello Stato deve ancora approvare le coperture finanziarie, e questo tiene ferme le misure previste. Si aspetta una decisione che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma al momento non ci sono segnali concreti. I Comuni attendono, mentre il governo cerca di risolvere la situazione.

Una settimana. Fermo nelle stanze della Ragioneria Generale dello Stato che deve vagliare le coperture economiche del provvedimento. Il pacchetto Sicurezza approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri in tutta urgenza dopo le violenze di alcuni militanti di Askatasuna a Torino nei confronti dei poliziotti non è ancora arrivato al Quirinale: da sei giorni è bloccato al ministero dell’Economia che sta ancora vagliando l’impatto economico del decreto e del disegno di legge. In particolare, si stanno studiando le coperture sul fondo per la sicurezza urbana che serve a finanziare le telecamere per i controlli nei comuni e le assunzioni di forze di polizia che prevede un investimento di 50 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

