Debutta Foqus di Cristiano Caiazzo

Cristiano Caiazzo debutta con un brano strumentale intitolato Foqus. Il batterista partenopeo si presenta come solista dopo anni di musica tra jazz, nu-jazz e sonorità urban. La sua nuova traccia segna l’inizio di un percorso personale nel panorama musicale.

Il brano vede la collaborazione di Maurizio Conte (Keysa) al sassofono, Amedeo Serra alla chitarra e Paolo Sessa al pianoforte e ai synth. Insieme, hanno lavorato alla forte impronta identitaria del brano. Foqus rappresenta il primo passo di un progetto strumentale più ampio, che pone la batteria al centro della costruzione sonora e inaugura un percorso collocato all'interno della nuova scena strumentale contemporanea.

Approfondimenti su Cristiano Caiazzo

