Questa sera andrà in scena al Teatro Parioli di Roma “Medicina criminale” di Pasquale Bacco. Lo spettacolo, scritto e interpretato dallo stesso medico legale, debutta in un teatro molto frequentato della capitale. La rappresentazione si terrà il 26 febbraio e porta sul palco una storia che unisce il mondo della medicina legale e il teatro.

“MEDICINA CRIMINALE” DI PASQUALE BACCO IL 26 FEBBRAIO AL TEATRO PARIOLI COSTANZO DI ROMA. , medico legale e autore impegnato. Avrà accanto Vanessa Calderisi, un’artista che con il suo sax trasforma il suono in racconto. L’evento teatrale unisce narrazione, denuncia e riflessione civile e porta sul palco uno dei dibattiti più controversi e attuali del nostro tempo. “Medicina criminale” è un’opera che interroga il rapporto tra scienza, potere e coscienza, mettendo in discussione il racconto dominante e aprendo uno spazio di confronto libero da dogmi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Debutta al Teatro Parioli di Roma lo spettacolo “Medicina criminale” di Pasquale Bacco

Al teatro comunale di Ceglie Messapica, la stagione 20252026 prosegue con lo spettacolo

Questa sera al Teatro Parioli si svolge la quattordicesima serata di beneficenza dedicata a Gianni Elsner.

PUR DI FAR SPETTACOLO: dal 26 febbraio Paolo Belli a teatro a Napoli; In viaggio con il Calamaro Gigante: Angela Finocchiaro al Parioli; A Milano Forte e Chiara di e con Chiara Francini; Good Life lo sport per contrastare il bullismo.

