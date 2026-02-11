Koni De Winter, il difensore belga del Milan, ha raccontato di come da bambino sognasse di vedere il suo club in Champions League, anche se all’epoca giocava solo alla PlayStation. Ricorda che a papà piaceva Seedorf, e ora, a distanza di anni, indossa la maglia rossonera.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. A quanto pare De Winter, giunto in rossonero per 20 milioni di euro dal Genoa nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha una passione giovanile per i colori del Diavolo. Questo nonostante abbia iniziato in patria la propria carriera e sebbene abbia svolto gran parte del settore giovanile in Italia nelle fila della Juventus, fino ad esordire in Serie C con la Juve Next Gen. Lì lo ha notato Massimiliano Allegri - ora suo tecnico al Milan - che lo ha fatto esordire a quel tempo in Serie A e in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Winter: “Vedevo il Milan in Champions, ci giocavo alla PlayStation. A papà piaceva Seedorf e …”

Approfondimenti su DeWinter Milan

Koni De Winter, giovane difensore del Milan, ha raccontato di aver seguito da bambino le partite di Champions League del club rossonero.

De Winter ha parlato del suo Milan, il team che sta cercando di rilanciare sotto la guida di Seedorf.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su DeWinter Milan

Argomenti discussi: Gli highlights di Bologna-Milan 0-3; De Winter: Allegri figura importante nella mia carriera. Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto,...; De Winter: Allegri è importante per me, è un uomo molto equilibrato. Scudetto? Io ci credo; De Winter a Sport Mediaset: L'obiettivo è il quarto posto.

De Winter: Il Milan era nel mio destino. La Next Gen è stata fondamentale per meIl Milan nel mio destino. Koni De Winter, difensore belga dei rossoneri, racconta così com’è nato il trasferimento al. tuttomercatoweb.com

De Winter: L'obiettivo del Milan è il 4° posto. Poi è normale pensare anche allo scudetto...Dopo diversi spezzoni col Milan, nelle ultime partite sette volte titolare e rendimento al top. Ma per Koni De Winter cos'è cambiato? A rispondere. tuttomercatoweb.com

Ho acquistato Flick’em up dead of winter,light speed arena con le due espansioni,Regicide e La via delle spie con espansione Divisione M presi tutti a pochissimo e credo di aver fatto un super affare ma la domanda che volevo fare è da quale iniziare per prim - facebook.com facebook