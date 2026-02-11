De Winter | Da piccolo seguivo il Milan in Champions papà voleva chiamarmi come Seedorf

Koni De Winter, giovane difensore del Milan, ha raccontato di aver seguito da bambino le partite di Champions League del club rossonero. Ricorda che suo padre voleva chiamarlo come Seedorf, uno dei simboli del Milan di quegli anni. Oggi, a 21 anni, De Winter gioca in prima squadra e sogna di lasciare il segno anche in Italia.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. De Winter sul suo arrivo al Milan: «È accaduto tutto molto velocemente: era il 10 agosto e ricordo che ero a fare una passeggiata in spiaggia a Camogli con mio nonno e mio cugino. Mi chiama il mio procuratore e mi chiede se voglio andare al Milan. Ovviamente ho risposto subito sì e trenta minuti dopo mi sono ritrovato tutte le notizie sui social del telefonino». De Winter sulla sua passione per il Milan da bambino: «Da piccolo seguivo in tv le partite in Champions League del Milan e usavo la squadra rossonera alla Play-Station. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

