Stefano Agresti invita a riflettere sulle battaglie di De Rossi e Gasperini. Secondo il giornalista, gli allenatori dovrebbero farsi sentire di più anche quando non sono direttamente coinvolti in torti o decisioni sfavorevoli. Spesso, però, si limitano a protestare solo quando sono vittime di ingiustizie. Agresti mette in evidenza come queste figure potrebbero essere più attive, per contribuire davvero a cambiare le cose nel calcio italiano.

Stefano Agresti sulla Gazzetta, nella sua rubrica settimanale “semaforo rosa” si occupa di quegli allenatori che apparentemente vogliono salvare il calcio. E giustamente ricorda che queste battaglie hanno senso se vengono fatte sempre, non solo quando si subiscono o si presuma di aver subito un torto. Ecco cosa scrive Agresti: Gli allenatori – di tutte le età, da De Rossi fino a Gasperini e Spalletti – si stanno compattando attorno a un’idea che potremmo definire nobile: salviamo il calcio da questo regolamento che spesso sembra nemico del calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Rossi, Gasperini, belle le battaglie per il calcio, ma dovebbero farle non solo quando subiscono torti (Gazzetta)

Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi condividono la stessa opinione sui rigori.

Gian Piero Gasperini si schiera con Daniele De Rossi sulla vicenda del rigore fischiato a Vergara.

