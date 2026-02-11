De Ketelaere lesione al menisco | salta la Lazio ma lo stop può essere più lungo

De Ketelaere si ferma dopo un infortunio al menisco e salta la partita contro la Lazio. L’attaccante dell’Atalanta si era infortunato al ginocchio prima della sfida con la Cremonese e ora si teme che il suo stop possa durare più a lungo del previsto, con la possibilità di un intervento chirurgico.

ATALANTA. Il belga, infortunatosi al ginocchio prima del match vinto con la Cremonese, potrebbe anche doversi sottoporre a un intervento. Esami per scongiurare altri problemi. Una tegola pesante rischia di abbattersi sull'Atalanta, anche se non è ancora detto. Riguarda Charles De Ketelaere, infortunatosi lunedì durante il riscaldamento prima del match con la Cremonese, poi vinto 2-1. Il belga si è fermato per un dolore calciando la palla, e il responso degli esami parla di lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Saranno effettuate altre visite, ma c'è la possibilità di un intervento.

