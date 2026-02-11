De Cristofano referente di Azione per l' Alto Casertano

Antonio De Cristofano diventa il nuovo referente di Azione per l’Alto Casertano. È un avvocato e segretario della Camera Penale di Cassino. Ha già ricoperto ruoli politici, tra cui consigliere e assessore, e si è occupato anche del bilancio della Comunità Montana. Ora punta a rafforzare il suo ruolo nel territorio, lavorando sul campo e ascoltando le esigenze della comunità.

Antonio De Cristofano è il nuovo referente di Azione per l’area dell’Alto Casertano. Avvocato e segretario della Camera Penale di Cassino, De Cristofano è stato consigliere e assessore, oltre ad essere stato assessore al bilancio della Comunità Montana. È inoltre giornalista pubblicista iscritto.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

