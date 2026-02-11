Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sui migranti. La nuova norma prevede il trasferimento in Paesi terzi di chi si trova su navi interdette. Si tratta di un’ulteriore stretta rispetto alle norme attuali, in linea con le direttive europee. La legge include anche il blocco navale come misura per gestire gli sbarchi. Ora il testo passerà alle Camere per l’approvazione definitiva.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl migranti che prevede un’ulteriore stretta in linea con le disposizioni dell’Europa e che introduce, tra le altre modifiche, anche il blocco navale. Questo nuovo strumento potrà essere applicato “nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale” e quando viene attuato “l'attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno”. In attesa di conoscere il testo definitivo, nella bozza dell’articolo 10, al comma 1-ter, viene specificato che “costituiscono minaccia grave: il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini” ma anche “le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ddl migranti, via libera del Cdm: trasferimento in Paesi terzi se si trovano su navi interdette

La bozza del decreto legge sui migranti arriva in Consiglio dei ministri.

