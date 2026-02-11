La bozza del decreto legge sui migranti arriva in Consiglio dei ministri. Al centro della proposta ci sono norme che prevedono il trasferimento in Paesi terzi per chi si trova su navi interdette. La discussione tra i ministri si concentra su queste nuove regole, che potrebbero cambiare le modalità di gestione dei migranti in mare.

La bozza del ddl Sicurezza è oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri e tra i vari punti all’ordine del giorno in discussione ci sono quelli relativi ai migranti. Il governo italiano ha preparato un’ulteriore stretta in linea con le disposizioni dell’Europa, che introduce anche il blocco navale. Questo nuovo strumento potrà essere applicato “nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale” e quando viene attuato “l'attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ddl migranti, la bozza: trasferimento in Paesi terzi se si trovano su navi interdette

Approfondimenti su Ddl Migranti

L’Europa si risveglia sulla questione migratoria, unendo le voci di 19 Paesi membri che chiedono azioni concrete.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ddl Migranti

Argomenti discussi: Il pacchetto sicurezza in Cdm: ecco cosa c'è nelle bozze finali; Decreto sicurezza, intesa sul fermo di 12 ore e nel disegno ci sarà il blocco navale. Sul testo il confronto con il Colle; Approvato il decreto sicurezza. Nordio: Vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse; Migranti, blocco navale se c’è allerta terrorismo: in Cdm arriva la stretta.

Ddl migranti, la bozza: trasferimento in Paesi terzi se si trovano su navi interdetteNel caso in cui la nave colpita da interdizione dovesse violare il blocco navale sono previste multe fino a 50mila euro. In caso di reiterazione si arriva al sequestro ... ilgiornale.it

Blocco navale e uso dei telefoni limitato per chi sta nei centri: la bozza del ddl migrantiIl provvedimento all'esame dl consiglio dei ministri prevede anche l'espulsione degli stranieri condannati a pene restrittive ... msn.com

#TG2000 - #Migranti, sbarcati 222 a #Pozzallo e 95 a #Lampedusa. In Cdm nuovo ddl #11febbraio #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com

Un pessimo voto del Parlamento europeo contro i diritti dei migranti che si ripercuote sulle legislazioni nazionali, come si vede in Italia con il nuovo ddl sull'immigrazione in preparazione. Da Il Corriere della Sera dell'11 febbraio 2026 - facebook.com facebook