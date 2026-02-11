Dawson’s Creek nel lutto | James Van Der Beek si è spento a 48 anni dopo una lotta contro il cancro

La notizia ha sconvolto fan e colleghi: James Van Der Beek, famoso per aver interpretato Dawson Leery in “Dawson’s Creek”, si è spento a 48 anni. L’attore ha perso la battaglia contro il cancro, lasciando un vuoto tra chi ha seguito con affetto la sua carriera e la sua vita.

Lutto nel mondo dello spettacolo. James Van Der Beek, l’attore statunitense celebre per il ruolo di Dawson Leery nella serie televisiva “Dawson’s Creek”, è deceduto all’età di 48 anni. La notizia, riportata oggi, 11 febbraio 2026, ha sconvolto i fan di tutto il mondo, soprattutto dopo la rivelazione, nel 2024, della sua battaglia contro un cancro all’intestino. La famiglia dell’attore ha comunicato la sua scomparsa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, esprimendo il dolore profondo per una perdita inaspettata. Nel messaggio si sottolinea come Van Der Beek abbia affrontato gli ultimi giorni con “coraggio, fede e grazia”, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i suoi ammiratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

James Van Der Beek, il protagonista di Dawson's Creek, è morto a 48 anni.

