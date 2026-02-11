Davide Perna scomparso | recuperata l'auto dal fiume dentro c'era il cadavere

La sua auto è stata trovata nel fiume Liri, con il corpo di Davide Perna all’interno. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla questa mattina, portando a galla il veicolo e il suo passeggero senza vita. La scomparsa dell’uomo di 51 anni aveva preso una piega tragica. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Tragico epilogo per la scomparsa di Davide Perna, il 51 enne è stato ritrovato morto nella sua auto finita nel fiume Liri e recuperata dai vigili del fuoco.

