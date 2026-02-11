Daniele Fabbri | Meloni parla di deriva illiberale per Pucci ma ha querelato me per una battuta Oggi la satira è un terreno di scontro politico

La polemica tra Giorgia Meloni e Andrea Pucci si riaccende dopo il ritiro del comico da Sanremo. Meloni aveva parlato di una «deriva illiberale», ma lo scontro si sposta sui toni usati. Daniele Fabbri ricorda di aver ricevuto una querela dalla premier per una battuta e sottolinea come oggi la satira sia spesso usata come strumento di battaglia politica. La discussione si fa sempre più accesa, tra libertà di espressione e limiti del potere.

A che punto è la vicenda giudiziaria che la riguarda? «C’è stata un’udienza lo scorso anno, in primavera, ma era solo quella formale in cui si dichiarano le parti. La prima udienza vera è stata invece a novembre, quando la giudice ha guardato il video incriminato e poi ha chiesto all’avvocato di Meloni se volesse davvero portare avanti la querela. La risposta è stata sì. Ora si dovrebbe procedere con il dibattimento. La prossima udienza è stata rinviata a maggio 2026. Non so bene cosa succederà, perché il dibattimento significherebbe ascoltare Meloni, cosa che non credo accadrà mai. Non so se potrà bastare una sua dichiarazione scritta, queste sono cose che si chiariscono più avanti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

