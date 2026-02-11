Dan Trachtenberg | Predator rilancia la carriera Paramount punta su nuovi progetti e possibili sequel

Dan Trachtenberg, il regista che ha riportato in auge Predator con “Prey” e “Predator: Badlands”, si prepara a un nuovo capitolo. Paramount punta forte su di lui, sperando di rilanciare il franchise e aprire la strada a possibili sequel. Tra le mani di Trachtenberg, il classico del cinema d’azione potrebbe tornare a vivere con nuove avventure.

Predator: Dan Trachtenberg tra Paramount e il Futuro di un Classico del Cinema d'Azione. Il regista Dan Trachtenberg, noto per aver rivitalizzato il franchise di Predator con "Prey" e "Predator: Badlands", si trova ora a un bivio professionale. Un nuovo accordo di prelazione con Paramount Pictures gli apre le porte a progetti originali, ma non preclude un possibile ritorno nel mondo dei cacciatori alieni che hanno segnato la sua carriera. La saga, dopo un periodo di incertezza, ha ritrovato slancio con i suoi ultimi due film, incassando complessivamente circa 180 milioni di dollari in tutto il mondo.

