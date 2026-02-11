Il Comune ha deciso di fermare il progetto di restyling del Dall’Ara, dopo sette anni di lavori e tensioni tra il sindaco Lepore e il presidente Fenucci. Ieri, Palazzo d’Accursio ha approvato una delibera che ritira i 40 milioni di euro destinati all’intervento, spiegando di essere aperti a nuove proposte ma senza procedere con l’attuale piano di rinnovamento.

Il restyling del Dall’Ara al quale si è lavorato per 7 anni sfuma definitivamente. Dopo il botta e risposta tra il sindaco Lepore e l’ ad rossoblù Fenucci, i fatti: è di ieri la delibera di Palazzo d’Accursio che dichiara improcedibile il provvedimento relativo allo stadio e che l’amministrazione non darà corso alla proposta. Ergo, si stabilisce "La cancellazione dell’impegno di spesa". La delibera specifica di avere effetto immediato. Morale, come già anticipato da Palazzo d’Accursio al Bologna, i 40 milioni che il Comune avrebbe dovuto investire sullo stadio sono stati svincolati dal bilancio e potranno essere investiti in altre opere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’Ara, l’addio al restyling. Il Comune ritira i 40 milioni: "Siamo aperti ad altre proposte"

