Dalla costa ai borghi in bus presentato il progetto ' A Spass' | Trasporto pubblico al servizio del turismo

Oggi a Milano è stato svelato il progetto ‘A Spass’, una nuova iniziativa che mira a far scoprire la Romagna attraverso un servizio di trasporto pubblico dedicato ai turisti. Presentato nello stand della Regione Emilia-Romagna alla Bit, il progetto prevede l’utilizzo di bus per spostarsi dalla costa ai borghi, offrendo un modo più semplice e pratico per visitare le bellezze della regione. La speranza è di cambiare il modo di fare turismo, rendendo più accessibili e comodi i percorsi tra le principali attrazioni.

È stato presentato oggi a Milano, mercoledì 11 febbraio, nello stand della Regione Emilia-Romagna all'interno della Bit (Borsa internazionale del Turismo), il progetto 'A Spass – Discover Romagna by bus' Dopo l'esperienza pilota dell'estate 2025, il progetto per la stagione 2026, con uno sguardo alla triennalità, si struttura e si arricchisce di proposte fino a 110 viaggi esperienziali, tra giugno e settembre, che collegheranno, con frequenza settimanale, 10 luoghi di partenza lungo la costa a 34 destinazioni situate in 9 vallate. Le destinazioni collegate offriranno esperienze autentiche, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, valorizzando al contempo attrattori storico-culturali e naturalistici.

