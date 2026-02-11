Dal territorio all’azienda così Lamborghini promuove l’accesso a Stem

Automobili Lamborghini si impegna a promuovere le donne e le ragazze nelle scienze. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, l’azienda ha annunciato azioni concrete sia in azienda che sul territorio. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM e combattere il divario di genere in questi settori. Le iniziative puntano a sensibilizzare e a creare opportunità per chi vuole intraprendere percorsi scientifici.

(Adnkronos) – Azioni concrete in azienda e sul territorio, con un occhio alle nuove generazioni: sono le iniziative promosse da Automobili Lamborghini che, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, conferma il proprio impegno nel contrasto al gender gap e nella promozione delle discipline STEM come leva fondamentale per l'evoluzione di un settore ad alta complessità tecnologica e per costruire un futuro sempre più inclusivo. Consapevole di come la valorizzazione delle competenze femminili sia un fattore strategico per la propria crescita, la casa di Sant'Agata Bolognese spiega di essere "impegnata a creare un ambiente capace di attrarre, accogliere e sviluppare competenze diverse, favorendo percorsi professionali basati sul merito e sull'inclusione.

