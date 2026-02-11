Dal gambo d’ananas la svolta contro le ustioni di Crans Montana

A Crans-Montana, un incidente ha portato a ustioni gravi, ma la svolta arriva dal gambo di ananas. Alberto Alabastro di MediWound rivela che il farmaco israeliano NexoBrid, già usato in altre situazioni, si è dimostrato efficace anche questa volta. La novità potrebbe cambiare il modo di trattare le ustioni profonde, offrendo una soluzione più rapida e meno invasiva.

AGI - Dallo stelo dell' ananas una rivoluzione per il trattamento delle ustioni gravi. A spiegarlo all'AGI è Alberto Alabastro, EU Director Institutional and Government affairs di MediWound, citando l'efficacia del farmaco israeliano NexoBrid anche nel recente caso di Crans-Montana. Come funziona la biotecnologia enzimatica. La biotecnologia enzimatica permette di superare i limiti della chirurgia tradizionale, consentendo una " rimozione altamente selettiva del tessuto necrotico ". "Rispetto all'approccio chirurgico, questo enzima preserva il derma vitale e riduce le aree candidate al trapianto di cute", spiega Alabastro.

