Sarah Ferguson si riavvicina al mondo dello spettacolo. Dopo aver annunciato di dover tornare al lavoro per motivi finanziari, l’ex duchessa di York ha deciso di rimettersi in gioco, anche se senza il supporto del suo ex marito, il principe Andrew. La sua scelta sorprende, ma mostra la volontà di riprendere in mano la propria vita pubblica.

Londra, 11 feb. (Adnkronos) - Sarah Ferguson sta progettando un sorprendente ritorno alla vita pubblica, senza il suo ex marito Andrew Mountbatten-Windsor. Lo scrive il Daily Mail, aggiungendo che Fergie "si sta rimettendo in sesto": ha trascorso con alcuni amici qualche giorno sulle Alpi francesi prima di volare negli Emirati Arabi. L'ex duchessa di York ha inoltre raggiunto la sua secondogenita Eugenia, che si trovava a Doha per partecipare a una fiera d'arte nel ruolo di direttrice presso la galleria d'arte Hauser and Wirth. Secondo il tabloid, lungi dal fare un 'mea culpa' pubblico sulle continue rivelazioni riguardanti la sua amicizia con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, la Ferguson sta già cercando un nuovo team di pubbliche relazioni che la rappresenti mentre pianifica il suo ritorno nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daily Crown: Fergie, 'devo tornare al lavoro, ho bisogno di soldi'

Approfondimenti su Sarah Ferguson

A Londra è iniziato il processo legale tra il principe Harry e l'editore del Daily Mail.

