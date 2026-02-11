Dai piatti alle tazze | cosa c’è dietro ai nuovi dazi anti Cina dell’Ue

L’Unione Europea ha deciso di mettere nuovi dazi su stoviglie e utensili da cucina in ceramica provenienti dalla Cina. La scelta non riguarda solo motivi di “sicurezza” o di “rivalità strategica”, ma risponde a una volontà di proteggere le aziende europee. La misura, ufficializzata pochi giorni fa, colpisce un mercato in crescita e solleva molte polemiche tra i produttori cinesi e gli importatori italiani.

Non era solo una questione di "sicurezza", di "rivalità strategica" o di "settori sensibili". Con il nuovo regolamento pubblicato pochi giorni fa, l' Unione Europea ha deciso di applicare nuovi dazi antidumping a stoviglie e utensili da cucina in ceramica provenienti dalla Cina. Dazi formalmente differenziati, ma di fatto crescenti, da una media del 15% fino a livelli prossimi all' 80%, con effetti diretti sui prezzi al consumo. A essere colpiti sono beni quotidiani a basso valore, con costi che finiscono sui consumatori, senza effetti strutturali sulla cosiddetta "sovraccapacità" cinese. Verrebbe quasi da sorridere, se non fosse che parliamo del "giardino" del mondo che si scopre sempre più fragile e impaurito.

