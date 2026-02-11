Dai bus alla ’Casa della batteria’ Addio all’imprenditore Rampa

Gabriele Rampa, l’imprenditore noto per aver gestito i bus e poi la ’Casa della batteria’, è morto. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo degli affari e tra chi lo conosceva. Rampa ha sempre vissuto la sua vita come un viaggio, e ora il suo percorso si è concluso. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, che ricordano un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro e all’innovazione.

Se è vero che la vita è un viaggio, Gabriele Rampa ha scelto di esserne il conducente fino all’ultimo. Si è spento domenica all’età di 85 anni, dopo settimane di degenza, il fondatore di Rampa Bus – prima ancora Autonoleggi Rampa – gli storici pullman con sede operativa a Bellaria Igea Marina che per decenni hanno trasportato e fatto viaggiare intere generazioni in Italia e in tutta Europa. Originario di Vasto ma ‘adottato’ negli anni Sessanta dalla Valmarecchia, Rampa ha dedicato tutta la sua vita al sogno che coltivava fin da bambino, portando avanti la sua attività per oltre cinquant’anni. Proprio all’inizio degli anni Sessanta, dopo una parentesi come camionista, iniziò a lavorare come autista pubblico per l’allora Ferrovie Padane – oggi Start Romagna – attività che svolse per diciassette anni fino al 1979, quando decise di acquistare il suo primo pullman mettendosi in proprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

