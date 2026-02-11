Da X Factor alla scena live senza filtri, Fitza porta la sua musica unplugged. Con un’attitudine rock forte e senza fronzoli, la giovane artista si fa notare per la voce ruvida e diretta. Dopo aver conquistato il pubblico sul palco di X Factor, ora si prepara a portare le sue emozioni sul palco con il suo primo album.

Attitudine rock ruvida e tagliente, una voce cruda e diretta ed emozioni in prima linea per una delle nuove artiste della scena indipendente italiana, già applaudita sul palco di X Factor e fresca di pubblicazione del suo album d’esordio. Una grinta e una versatilità interpretativa che si potranno apprezzare in versione acustica domani sul palco del Railroad Brewing di Seregno: dalle 21 gli spazi del birrificio di via Montello ospiteranno il concerto della cantautrice 22enne Fitza, al secolo Beatrice Fita, per un nuovo appuntamento della rassegna “Quanto sei unplugged“ curata dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da X Factor al palco senza filtri. La musica ’unplugged’ di Fitza

