Da un garage spuntano 7 Bmw e bolidi di grossa cilindrata | erano tutte auto rubate

Questa mattina gli agenti hanno trovato sette auto di lusso in un garage nel quartiere di Milano. Le auto, tutte di marca Bmw e Land Rover, erano state rubate nelle ultime settimane. Gli investigatori hanno già avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Un garage con sette auto rubate. Tutti bolidi di grossa cilindrata: Bmw e Land Rover rubate nelle ultime settimane a Milano.A trovare nell'autorimessa i veicoli provento di furto sono stati i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese (Milano) che lunedì sera hanno arrestato per riciclaggio due.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Milano Rubate Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada: ritrovate in container al Porto di Salerno Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada sono state ritrovate nel porto di Salerno, nascoste in container diretti in Guinea. In un’autorimessa di Cologno 7 auto di grossa cilindrata rubate e il kit dello scassinatore: due arresti Questa mattina a Cologno Monzese la polizia ha arrestato due uomini trovati in possesso di sette auto di lusso rubate. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Rubate Argomenti discussi: Nella carne, ciò che resta - Appunti. Nuovo arrivo alla Werre garage . BMW X3 MHEV X DRIVE AUTO MARZO 2022 KM 118 MILA 2.0 GASOLIO 190 CV . km certificati . 0172 495940 . Passa in sede per info e prova! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.