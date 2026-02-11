Da un garage spuntano 7 Bmw e bolidi di grossa cilindrata | erano tutte auto rubate

Da monzatoday.it 11 feb 2026

Questa mattina gli agenti hanno trovato sette auto di lusso in un garage nel quartiere di Milano. Le auto, tutte di marca Bmw e Land Rover, erano state rubate nelle ultime settimane. Gli investigatori hanno già avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Un garage con sette auto rubate. Tutti bolidi di grossa cilindrata: Bmw e Land Rover rubate nelle ultime settimane a Milano.A trovare nell'autorimessa i veicoli provento di furto sono stati i carabinieri della tenenza di Cologno Monzese (Milano) che lunedì sera hanno arrestato per riciclaggio due.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

