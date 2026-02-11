Da Gaza all’Umbria | accolti altri due bambini

Ieri mattina a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi provenienti da Gaza. Hanno bisogno di cure oncologiche e sono stati accolti insieme alle loro famiglie. La città si prepara a offrire loro assistenza durante il trattamento.

Ieri mattina Perugia ha accolto due bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, bisognosi di cure oncologiche, insieme alle loro famiglie. L’ Azienda Ospedaliera di Perugia li ha presi in carico garantendo assistenza immediata fin dalle prime cure affidate ai sanitari del 118. All’arrivo sono stati seguiti dal dottor Francesco Arcioni e dal personale di Oncoematologia Pediatrica, che hanno assicurato un’accoglienza caratterizzata da massima professionalità e sensibilità umana. Nel pomeriggio l’assessore regionale alla Pace, Fabio Barcaioli, si è recato in ospedale per fare visita ai bambini, e alle loro famiglie ospitate nella struttura Chianelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Gaza all’Umbria: accolti altri due bambini Approfondimenti su Gaza Umbria Da Gaza a Perugia, accolti due bambini palestinesi per cure oncologiche Da Gaza a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi per ricevere cure oncologiche. Gaza, quattro bambini (due neonati) accolti in Toscana: due alle Scotte di Siena, una al Meyer, uno a Massa Quattro bambini provenienti da Gaza sono arrivati in Italia per ricevere cure. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gaza Umbria Argomenti discussi: Da Gaza all’Umbria: accolti altri due bambini; Da Gaza a Perugia, due bambini palestinesi curati in Umbria; Accolti in Umbria due bambini di Gaza bisognosi di cure oncologiche; A Perugia due bambini di Gaza cha necessitano di cure oncologiche. Da Gaza all’Umbria: accolti altri due bambiniIeri mattina Perugia ha accolto due bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, bisognosi di cure oncologiche, insieme alle ... lanazione.it Da Gaza a Perugia: accolti in Umbria due bambini palestinesi per cure oncologiche(UNWEB) - Perugia, Questa mattina Perugia ha accolto due bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, bisognosi di cure oncologiche, insieme alle loro famiglie. L'Azienda Ospedaliera di Per ... umbrianotizieweb.it Accolti in Umbria due bambini di Gaza bisognosi di cure oncologiche x.com Cure oncologiche a Perugia per 2 bimbi arrivati da Gaza #tuttoggi #SaluteBenessere #UmbriaItaliaMondo #bimbi #Cureoncologiche #evidenza #gaza #palestina #perugia | http://ow.ly/5hcQ106ulpW - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.