Da Apple a Nvidia | le buone azioni del Papa

La banca del Vaticano ha annunciato il lancio di due nuovi indici, che scelgono i titoli azionari seguendo i valori della dottrina cattolica. Tra le aziende inserite ci sono nomi noti come Meta, Amazon, Nvidia e Deutsche Telekom. L’obiettivo è creare un modo per investire rispettando i principi religiosi, senza rinunciare alla redditività.

La banca del Vaticano ha lanciato due indici che selezionano i titoli in base ai principi cattolici. Nel paniere anche Meta, Amazon, Asml e Deutsche Telekom. Intanto il Parlamento Ue approva gli emendamenti che spingono l'euro digitale voluto dalla Lagarde. Le buone azioni del Papa: non per l'eternità dell'anima ma quelle quotate Borsa. C'è qualcosa di vagamente surreale, e quindi irresistibilmente moderno, nell'idea che il Vaticano lanci indici azionari. Non una benedizione ai mercati, non un richiamo morale a trader tarantolati, ma due panieri veri che girano su piattaforme globali. Altro che incenso: qui profuma di Silicon Valley, Wall Street e Piazza Affari.

