Cyberbullismo il decalogo di #cuoriconnessi | 10 regole per vivere la rete con consapevolezza

Questa mattina è stato presentato il decalogo di #cuoriconnessi, un insieme di regole pratiche per aiutare ragazzi e genitori a usare la rete in modo più sicuro. L’obiettivo è prevenire il cyberbullismo e rendere l’esperienza online più positiva. Il documento propone dieci semplici consigli, come diffondere rispetto e controllare i propri comportamenti sui social. Si tratta di un passo concreto per contrastare le cattive abitudini digitali e promuovere una navigazione più consapevole.

Ecco il decalogo di #cuoriconnessi contro il cyberbullismo: dieci punti per navigare consapevolmente. Polizia di Stato e Unieuro ricordano che la vera forza sta nell'empatia e nell'aiuto reciproco, non nell'offesa. Parole d'ordine: prudenza, pensiero critico e coraggio di rompere il silenzio chiedendo aiuto, perché la solitudine è la prima nemica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quest’oggi si sono riuniti in una cerimonia ufficiale per celebrare i dieci anni del progetto #cuoriconnessi.

La Polizia di Stato e Unieuro continuano a lavorare insieme per combattere il bullismo e il cyberbullismo.

