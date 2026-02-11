Cyberbullismo casi aumentano del 25% L’UE | Alfabetizzare studenti docenti e famiglie Segnalare e supportare Tutto il piano d’azione

Oggi, nel giorno del Safer Internet Day, la Commissione europea ha annunciato un piano d’azione per combattere il cyberbullismo. I dati mostrano un aumento del 25% dei casi negli ultimi mesi. L’obiettivo è aiutare scuole, famiglie e studenti a riconoscere i rischi e a reagire subito. La Commissione chiede di alfabetizzare di più e di mettere a disposizione strumenti di supporto più efficaci.

Nel giorno del Safer Internet Day, la Commissione europea ha pubblicato un piano d’azione contro il cyberbullismo, con l’obiettivo di rafforzare prevenzione e strumenti di supporto nei Paesi membri. L’iniziativa è illustrata in una nota della Schools and Multilingualism Unit della Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (DG EAC) e si inserisce nel quadro delle politiche europee per la sicurezza digitale e la tutela dei minori. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Cyberbullismo Casi

Ultime notizie su Cyberbullismo Casi

