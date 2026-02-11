Curling storia e regole dello sport più curioso delle Olimpiadi invernali

L’Italia torna a parlare di curling dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno portato a casa il risultato, e ora il gioco si diffonde tra le case italiane. Tra scope e robot per le pulizie, il curling diventa protagonista di nuove passioni e di un ritorno improvviso di interesse per questo sport che un tempo sembrava fuori moda.

L’Italia riscopre la mania per il curling. Il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto contro la Gran Bretagna ha fatto riesplodere l’entusiasmo per il più curioso degli sport invernali, che ora viene mimato in migliaia di case italiane tra scope e robot per le pulizie. Ma quando nasce il curling e soprattutto quali sono le regole? Le origini del curling: dalla Scozia a Milano Cortina 2026. Le prime tracce dell’esistenza di questo sport si perdono addirittura nella Scozia del Medioevo, ma le testimonianze certe risalgono agli inizi del Cinquecento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il curling torna a fare notizia in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Nel 1956, a Cortina d’Ampezzo, si sono svolti i VII Giochi Olimpici Invernali, segnando un’epoca di innovazione e progresso.

