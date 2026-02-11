Curling maschile il calendario delle partite dell’Italia alle Olimpiadi | tutti gli orari e le avversarie

L’Italia si prepara a scendere in campo nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione inizia mercoledì 11 febbraio, e gli azzurri sono pronti a dare battaglia contro le altre nazionali. Gli orari delle partite e gli avversari sono già stati annunciati, e gli appassionati sono in attesa di seguire ogni mossa della squadra italiana.

L'Italia sarà grande protagonista nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che incomincerà mercoledì 11 febbraio. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare la formidabile Svezia: i Campioni Olimpici di Pechino 2022, guidati da sua maestà Niklas Edin (uno dei giocatori più forti della storia) e da Rasmus Wranaa (fresco di oro nel doppio misto), sono tra i grandi favoriti per il titolo e saranno un avversario durissimo per la nostra Nazionale, che proverà a incominciare nel modo migliore questa avventura, con il chiaro intento di qualificarsi alle semifinali.

