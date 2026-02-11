La cura dei capelli si rinnova con sei novità che promettono di rivoluzionare il settore. Nuovi dispositivi hi-tech e trattamenti innovativi stanno entrando sul mercato, offrendo soluzioni più efficaci per trasformare lunghezze e cuoio capelluto. Le aziende puntano su tecnologia avanzata e formule più sofisticate, per rispondere alle esigenze di chi cerca risultati visibili e duraturi.

Shampoo, balsamo, piastre & co., dopotutto, sono diventati sempre più sofisticati. Le formule di detergenti e maschere racchiudono ingredienti che di solito troviamo solo in lussuose creme e sieri per il viso, abbinati a profumazioni messe a punto da esperti in aromaterapia, mentre gli strumenti per lo styling sono sempre più smart e performanti. Non a caso si parla di skinification dell'hair-care, fenomeno che suggerisce di trattare il cuoio capelluto come un'estensione dell'epidermide del viso, dedicandogli le stesse attenzioni. Dalla luce LED ai prodotti anti-age, passando per asciugacapelli futuristici e attivi che proteggono la barriera cutanea, ecco sei novità per la cura dei capelli da tenere d'occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cura dei capelli, 6 novità da tenere d'occhio

Approfondimenti su Cura Capelli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cura Capelli

Argomenti discussi: Cura dei capelli, 6 novità da tenere d'occhio; I glass hair sono la nuova ossessione beauty, ma il segreto è tutto nella cura dei capelli, dice l'esperta; Sino al 6 aprile 2026 la mostra Maria Chiara Toni - Il giardino privato; Capelli grigi a 50 anni? Il segreto della modella di Chanel e come portarli per valorizzare il viso con eleganza.

Cura dei capelli, 6 novità da tenere d'occhioDai dispositivi hi-tech ai trattamenti che trasformano lunghezze e cuoio capelluto, il futuro dell'hair-care passa per formule innovative e tecnologie all'avanguardia ... vanityfair.it

Cura per capelli: consigli e trattamenti per ogni tipo di chiomaScopri come prenderti cura dei capelli in modo corretto: dai trattamenti alle abitudini quotidiane, tutto ciò di cui hai bisogno. microbiologiaitalia.it

CURA BARBA E CAPELLI Idee regalo di San Valentino pensate per lui… ma perfette per chiunque ami prendersi cura di sé. Prodotti specifici per barba e capelli, per uno stile curato ogni giorno Farmacia Cavallaro Via Nazionale 68, Oliv - facebook.com facebook