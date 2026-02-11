Crollo del viadotto Ortiano II | contestato danno erariale da 4,7 milioni Indagine della Finanza

La Guardia di Finanza ha avviato un’indagine sul crollo del viadotto “Ortiano II”, avvenuto lo scorso 3 maggio a Longobucco, in provincia di Cosenza. Quattro persone sono state raggiunte da un’ipotesi di danno erariale da 4,7 milioni di euro. La procura sta verificando le responsabilità e le eventuali irregolarità che hanno portato al crollo di questa infrastruttura.

Viadotto Ortiano II: Crollo e Conto Salato, Quattro Indagati per Danni Erariali da 4,7 Milioni. Il crollo del viadotto “Ortiano II”, avvenuto il 3 maggio 2023 nel comune di Longobucco, in provincia di Cosenza, Calabria, ha scatenato una complessa indagine della Guardia di Finanza e un’azione di rivalsa erariale che ha portato alla contestazione di un danno di 4.789.765,79 euro nei confronti di quattro persone coinvolte nel processo di realizzazione dell’infrastruttura. L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, ha messo in luce gravi irregolarità nella progettazione e realizzazione del viadotto, parte integrante del più ampio progetto della Strada Statale Mirto-Longobucco-Sila.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ortiano II viadotto “Air Force Renzi”, lo scandalo del super-aereo venduto per un euro: si stima un danno erariale da 40 milioni, ma chi paga? L’affare dell’“Air Force Renzi”, l’aereo venduto per un euro, ha causato un danno erariale stimato in circa 40 milioni di euro. Ricapitalizzazioni della Ctp, danno erariale di 23.5 milioni di euro: invito a dedurre per de Magistris La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ortiano II viadotto Argomenti discussi: Crollo ponte di Longobucco, stangata della Corte dei Conti: citati a giudizio per 4,8 milioni; Crollo del viadotto Ortiano II: contestato danno erariale da 4,7 milioni di euro; Ponte di Longobucco, la Corte dei Conti cita quattro tecnici per il crollo del viadotto Ortiano II; Longobucco: un fiume, una civiltà antica, un borgo senza tempo. Crollo del viadotto Ortiano II di Longobucco: la Corte dei Conti cita a giudizio quattro soggetti per danno erariale da 4,7 milioniL’azione contabile scaturisce dalle indagini della Guardia di Finanza di Catanzaro, che hanno evidenziato criticità nella progettazione e realizzazione delle fondazioni dell’opera ... cosenza.gazzettadelsud.it Crollo ponte di Longobucco, stangata della Corte dei Conti: citati a giudizio per 4,8 milioniil crollo del viadotto Ortiano II avvenuto il 3 maggio 2023. Nel mirino RUP, direttore dei lavori e due collaudatori. Le fondazioni cambiate rispetto al progetto iniziale al centro dell’inchiesta ... ecodellojonio.it Ponte Morandi, la difesa di Antonino Galatà chiede le attenuanti: “Non è un criminale, ma una vittima”. Nel processo per il crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto 2018, l’avvocato Francesco Tagliaferri ha sostenuto che Galatà, ex ad di Spea, non possa es - facebook.com facebook Crollo del viadotto di Fossano: via al processo d'appello ma c'è il dubbio sulla prescrizione x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.