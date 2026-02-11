Cristiano Ronaldo per il suo 41° compleanno sfoggia un orologio Jacob & Co da un milione di euro

Cristiano Ronaldo ha spento 41 candeline e, per l’occasione, ha deciso di mostrare un orologio Jacob & Co dal valore di un milione di euro. Il portoghese ha postato sui social alcune foto con il suo nuovo gioiello al polso, attirando subito l’attenzione dei fan e dei media. Non è la prima volta che Ronaldo sfoggia accessori costosi, ma questa volta ha voluto sottolineare il suo stile e il suo modo di festeggiare, con un pezzo che sembra quasi un simbolo della sua immagine di lusso e successo.

Il compleanno di Cristiano Ronaldo non è mai un evento di poco conto. Tanto meno quando decide di festeggiarlo — o, almeno, di ricordarcelo — con uno di quegli oggetti che sono una diretta estensione della sua immagine pubblica: l'orologio. A due anni dalla prima volta, il portoghese è tornato a farsi vedere con uno dei pezzi più spettacolari della sua collezione, un Jacob & Co Royal Baguette del valore di circa un milione di euro. Una cifra che, nel suo caso, non sembra esagerata o casuale. Non è un orologio nuovo, non ce n'era bisogno. È proprio qui la chiave di questa storia: Cristiano non sfoggia un orologio nuovo, ma riafferma il suo status. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

