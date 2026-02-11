Cricket Pakistan e Nuova Zelanda colgono il secondo successo ai Mondiali T20

Questa mattina in India e Sri Lanka si sono giocate due partite dei Mondiali T20 di cricket. Pakistan e Nuova Zelanda hanno ottenuto il loro secondo successo nel torneo. L’Italia, invece, non ha ancora giocato nel Girone C e tornerà in campo giovedì 12 contro il Nepal.

Nella quarta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, non scende in campo il Girone C, quello dell'Italia, con gli azzurri che scenderanno nuovamente in campo giovedì 12 contro il Nepal. Due gli incontri validi per il Girone A, uno per il Girone D. Nel Girone A nuova affermazione del Pakistan, che regola gli Stati Uniti con lo score di 1909 (20.0)-1588 (20.0), imponendosi per 32 runs, e resta a punteggio pieno, mentre si rilanciano, grazie alla vittoria odierna, i Paesi Bassi, che superano la Namibia per 1593 (18.0)-1568 (20.0), conquistando la vittoria per 7 wickets.

