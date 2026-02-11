Crescita e investimenti nelle start up con scopo strategico La scelta di Ferrovie spiegata da Pietrucci

Marco Pietrucci, responsabile delle strategie di intelligenza artificiale e investimenti di Ferrovie, ha spiegato le nuove mosse della società. Durante l’evento “Capitale umano, valore pubblico”, organizzato da Digit’Ed e Formiche, ha parlato di come Ferrovie investe in start-up con obiettivi strategici chiari, puntando su crescita e innovazione.

