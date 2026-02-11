Credito e investimenti | la mappatura delle Pmi che cambiano modello finanziario

Le piccole e medie imprese italiane nel settore manifatturiero stanno rinnovando i loro approcci ai finanziamenti. Molte di queste aziende cercano ora nuove soluzioni per sostenere gli investimenti e adattarsi alle sfide di un mercato in evoluzione. La tendenza emerge chiaramente, mentre le imprese cambiano strategia per rimanere competitive.

Il tessuto imprenditoriale italiano, in particolare nelle sue aree di eccellenza manifatturiera, sta vivendo una fase di riassetto dei propri modelli finanziari. Questa trasformazione è resa necessaria da un contesto creditizio in progressiva contrazione e dalla necessità di investire in innovazione e sostenibilità. La mappatura di queste nuove tendenze rivela una crescente attenzione alla solidità patrimoniale e alla ricerca di nuove forme di finanziamento per le piccole e medie imprese. Il fenomeno è particolarmente evidente nei principali distretti industriali del Paese. Claudio Mombelli, fondatore e amministratore delegato di Domorental, sottolinea come le imprese situate nei distretti industriali italiani mostrino una notevole solidità e un patrimonio ben strutturato.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

