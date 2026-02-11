Creare mazzi di fiori con i mattoncini | l' iniziativa gratis di Lego per San Valentino

Al centro commerciale Il Centro di Arese, Lego organizza un’attività gratuita per San Valentino. Fino al 15 febbraio, chi passa di lì può creare mazzi di fiori con i mattoncini, un modo diverso e divertente per celebrare la festa degli innamorati. L’iniziativa è aperta a tutti, amanti del fai-da-te e della creatività, che vogliono costruire qualcosa di colorato e originale.

Un San Valentino colorato e romantico, da costruire pezzo dopo pezzo. È questa la nuova iniziativa di Lego, che al centro commerciale Il Centro di Arese, fino al 15 febbraio, invita tutti gli amanti della creatività e del design floreale a partecipare a un’iniziativa speciale dedicata alla linea.🔗 Leggi su Monzatoday.it

