crans montana sequestrati i cellulari dei feriti e delle vittime italiane per cercare immagini rilevanti

I cellulari delle vittime italiane e dei feriti nel rogo di Crans-Montana sono stati sequestrati. Le forze dell’ordine cercano immagini o dati utili per chiarire cosa sia successo. Questi dispositivi sono ora al centro delle indagini, mentre si cerca di ricostruire l’accaduto.

Novità nelle indagini sulla strage di Crans-Montana: sono stati sequestrati i cellulari dei feriti e delle vittime italiane del rogo. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Roma che punta a cercare immagini, chat ed eventuali altri dati che possano essere rilevanti per avere più informazioni su quanto successo nella notte di Capodanno a Le Constellation. Crans-Montana: le ultime sulle indagini Sequestrati i cellulari dei feriti e delle vittime Come stanno i feriti italiani Crans-Montana: le ultime sulle indagini La Procura di Roma continua a indagare sui fatti di Crans-Montana dove, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, sono morte 41 persone mentre 115 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Le immagini dei funerali delle vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, riflettono il dolore e la vicinanza delle famiglie.

