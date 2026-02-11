Crans Montana secondo Moretti | ‘L’impianto di ventilazione non è mai stato controllato’

Il procuratore di Roma ha disposto il sequestro dei telefoni di tutti i ragazzi coinvolti nella tragedia di Capodanno a Crans Montana. Nel frattempo, Moretti rivela che l’impianto di ventilazione dell’hotel non è mai stato sottoposto a controlli, sollevando dubbi sulla sicurezza della struttura. La madre di due delle ragazze ferite ha raccontato in esclusiva il dolore e la paura vissuti durante il rogo, che ha lasciato ancora molte domande senza risposta.

Poi il colloquio riservato con la madre di due ragazze rimaste ferite nel rogo di Capodanno. Intanto, la Procura di Roma dispone il sequestro dei telefoni di tutti i ragazzi morti o feriti nella tragedia Nuovi dettagli sulla tragedia di Crans Montana. Si è svolto oggi a Sion, in Svizzera, l'interrogatorio di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans Montana, il discopub teatro della tragedia di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. La moglie Jessica sarà sentita domani. "L'impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone", secondo quanto riferito da Moretti nel corso dell'audizione riservata alle domande degli avvocati delle parti civili.

