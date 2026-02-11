Crans-Montana le foto dell' interno del Le Constellation devastato dal rogo di Capodanno

Le immagini scattate dalle autorità all’interno del Le Constellation mostrano un locale devastato dall’incendio di Capodanno. Le foto sono dure da guardare e testimoniano i danni causati dal rogo che ha colpito il locale nella notte di Capodanno. La scena è ormai desolante, con muri anneriti e arredi distrutti. La polizia ha divulgato le immagini per far vedere la portata della distruzione. Ora si attende di capire cosa abbia scatenato l’incendio e se ci siano responsabilità.

