Crans-Montana il locale distrutto dal rogo di Capodanno | le foto

Le immagini diffuse in esclusiva da Tgcom mostrano il locale devastato dalle fiamme dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Il Constellation, teatro dell’ incendio, appare completamente distrutto: arredi carbonizzati, strutture annerite e un ambiente irriconoscibile rispetto a quello che, fino a poche ore prima, era un punto di ritrovo affollato di giovani. Il rogo si è propagato con estrema rapidità, riempiendo il locale di fumo e fiamme e non lasciando scampo a 41 ragazzi. Diversi altri sono rimasti gravemente feriti, riportando ustioni estese e lesioni da inalazione. Le condizioni dei feriti in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un grave incendio si è verificato nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, causando almeno 40 morti e 115 feriti.

Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato 47 decessi e 115 feriti, tra cui numerosi giovani.

Argomenti discussi: Locali, questione sicurezza dopo Crans-Montana. I gestori di Pesaro e Urbino: Qui siamo in regola; Incendio al memoriale del Constellation a Crans-Montana: indagini e tensioni politiche nel Vallese; Prevenzione incendi e sicurezza nei locali di somministrazione e spettacolo: guida operativa al controllo; Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa: Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno.

Incendio a Crans-Montana: il presidente svizzero in visita ai feriti e alle vittimeIl devastante incendio di Capodanno a Crans-Montana ha avuto conseguenze significative. Scopri tutti i dettagli sulla visita del presidente svizzero ai feriti e le azioni intraprese per supportare le ... notizie.it

Crans-Montana, estintori non utilizzati durante il rogo. Moretti: Tutti pensavano a fuggire. I cartelli segnaletici? Forse cadutiIl titolare del Constellation, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, oggi interrogato a Sion. Legale giovane ferita: Vogliamo capire di più su sovraffollamento e somministrazione di alco ... quotidiano.net

Sky tg24. . Nuovo interrogatorio oggi, mercoledì 11 febbraio, per Jacques Moretti. Il proprietario del Constellation di Crans-Montana è stato sentito ancora una volta dagli inquirenti alla luce dei nuovi dettagli emersi dalle indagini e dagli interrogatori delle altre - facebook.com facebook

Crans Montana, il pm di Roma dispone il sequestro probatorio dei telefoni delle vittime. Le immagini, le chat e gli altri dati della notte del rogo utili alle indagini. #ANSA x.com