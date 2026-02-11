Country hopping il nuovo trend viaggio per visitare più destinazioni insieme
Il 2026 porta un nuovo modo di viaggiare: il country hopping. Sempre più persone scelgono di visitare più città nello stesso viaggio, seguendo eventi o interessi personali. L’obiettivo è vedere di più, risparmiare sui trasporti locali e vivere un’esperienza diversa. Questo trend sta conquistando chi vuole sfruttare al massimo il tempo e scoprire più luoghi in pochi giorni.
Il country hobbing è il nuovo trend di viaggio del 2026: consiste nel visitare più città nello stesso arco di tempo, seguendo eventi o passioni e cercando di economizzare con spostamenti locali.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Country Hopping
Perché visitare l’Andalusia fuori stagione è il trend di viaggio da seguire
Sempre più persone scelgono di visitare l’Andalusia in inverno, invece che in estate.
I nuovi trend e le destinazioni più ambite per il 2026: dalla Sardegna al Tagikistan
Le tendenze di viaggio per il 2026 si concentrano su destinazioni emergenti e classici rivisitati.
Il country è tornato a Le Due Torri! Grazie ai bravissimi The Hazzard per questo pomeriggio a tutto ritmo e a tutti i nostri clienti per avere partecipato all’evento #leduetorrishoppingcenter #enjoyleduetorri #centrocommercialebergamo #eventibergamo - facebook.com facebook
Che musica per Live Nation: il colosso USA dei concerti fa shopping a Milano. Acquistati Forum di Assago e Carroponte startupitalia.eu/economy/che-mu… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.