Country hopping il nuovo trend viaggio per visitare più destinazioni insieme

Il 2026 porta un nuovo modo di viaggiare: il country hopping. Sempre più persone scelgono di visitare più città nello stesso viaggio, seguendo eventi o interessi personali. L’obiettivo è vedere di più, risparmiare sui trasporti locali e vivere un’esperienza diversa. Questo trend sta conquistando chi vuole sfruttare al massimo il tempo e scoprire più luoghi in pochi giorni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.