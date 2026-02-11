Country hopping il nuovo trend viaggio per visitare più destinazioni insieme

Da fanpage.it 11 feb 2026

Il 2026 porta un nuovo modo di viaggiare: il country hopping. Sempre più persone scelgono di visitare più città nello stesso viaggio, seguendo eventi o interessi personali. L’obiettivo è vedere di più, risparmiare sui trasporti locali e vivere un’esperienza diversa. Questo trend sta conquistando chi vuole sfruttare al massimo il tempo e scoprire più luoghi in pochi giorni.

Il country hobbing è il nuovo trend di viaggio del 2026: consiste nel visitare più città nello stesso arco di tempo, seguendo eventi o passioni e cercando di economizzare con spostamenti locali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Country Hopping

