Questa mattina in Commissione Ambiente, Costarella ha parlato dei danni causati dal ciclone Harry in Calabria. La tempesta ha lasciato una scia di distruzione: coste sconnesse, infrastrutture danneggiate e strade interrotte. La situazione richiede interventi immediati per mettere in sicurezza la zona.

Il ciclone Harry ha lasciato una scia di devastazione in Calabria, con danni ingenti alle coste, alle infrastrutture e alla viabilità. L’allerta preventiva, grazie al lavoro del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, ha tuttavia permesso di evitare tragedie umane, preservando la pubblica incolumità. Il Direttore Generale della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, ha illustrato nel dettaglio l’impatto dell’evento alla Commissione Ambiente della Camera, aprendo la strada a interventi di ricostruzione e mitigazione del rischio. La Calabria è stata colpita da mareggiate intense, soprattutto lungo la costa ionica, con ripercussioni su porti di Roccella Ionica, Catanzaro e Cirò Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

La costa tra Catania e Messina ha subito gravi danni a causa di interventi invasivi e poco pianificati.

Costarella in Commissione Ambiente: «Danni ingenti su costa e viabilità, ma la prevenzione ha salvato vite»Il direttore generale della Protezione Civile regionale ha illustrato nel dettaglio le conseguenze del ciclone Harry in Calabria ... corrieredellacalabria.it

Costarella, 'in Calabria caduta la pioggia di 6 mesi in 48 ore durante il ciclone'(ANSA) - CATANZARO, 11 FEB - Durante il maltempo dovuto al ciclone Harry in Calabria abbiamo registrato punte di 584 millimetri di pioggia in 48 ore, un quantitativo paragonabile a 6-7 mesi di pioggi ... msn.com

