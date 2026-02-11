Il sipario si alza e svela il personaggio di don Abbondio, il curato timoroso e conformista de

Don Abbondio piuttosto che Renzo e Lucia. "I Promessi sposi" sono in grado di offrire letture diverse e suggestioni alternative dei loro protagonisti e sicuramente quella del curato pavido e conformista può rappresentare un ottimo spunto per costruirci sopra uno spettacolo teatrale. Così il titolo di una messinscena dedicata al personaggio manzoniano si iscrive nella Stagione del Teatro Battelli di Macerata Feltria (organizzata dal CTU Cesare Questa dell’Università di Urbino con il Comune di Macerata Feltria) con la collaborazione di Amat all’interno della rassegna Teatri d’Autore - e che sarà proposto venerdì sera con inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Così noto e anche così don Abbondio. S’alza il sipario sul curato del Manzoni

Approfondimenti su Promessi sposi

Alberto Giusta inaugura il 2026 del Teatro Verdi di Monte San Savino con la messa in scena di “L’inganno”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Promessi sposi

Argomenti discussi: Così noto e anche così don Abbondio. S’alza il sipario sul curato del Manzoni; Il petrolio apre ai privati, così Caracas seppellisce Chavez; Il passato come capitale: così l’industria della moda riscopre gli archivi; La legittima difesa a Minneapolis.

Mi ha lasciato così, senza parole. Devo essere sincero. L'ha fatto il noto artista Laika. #laika #ice #iceout #milanocortina #olimpiadi - facebook.com facebook

Molti conoscono i Ferrero Rocher per i celebri cioccolatini alla nocciola, ma è meno noto il legame profondo che unisce l’azienda alla Madonna di Lourdes. Michele Ferrero, fondatore dell’impresa e cattolico dalla fede sincera, nutriva una grande devozione p x.com