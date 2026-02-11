Così noto e anche così don Abbondio S’alza il sipario sul curato del Manzoni

Don Abbondio piuttosto che Renzo e Lucia. "I Promessi sposi" sono in grado di offrire letture diverse e suggestioni alternative dei loro protagonisti e sicuramente quella del curato pavido e conformista può rappresentare un ottimo spunto per costruirci sopra uno spettacolo teatrale. Così il titolo di una messinscena dedicata al personaggio manzoniano si iscrive nella Stagione del Teatro Battelli di Macerata Feltria (organizzata dal CTU Cesare Questa dell’Università di Urbino con il Comune di Macerata Feltria) con la collaborazione di Amat all’interno della rassegna Teatri d’Autore - e che sarà proposto venerdì sera con inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

