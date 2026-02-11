Cos' è questa idea del Cpr e Bologna e perchè scoppia la polemica

Il dibattito sulla gestione dei flussi migratori in Emilia-Romagna si infiamma dopo le ultime dichiarazioni del presidente della Regione. Le parole del governatore hanno riacceso le polemiche, con alcune persone che chiedono più chiarezza e altre che difendono le scelte fatte finora. La questione riguarda i centri di permanenza per i rimpatri e il modo in cui vengono gestiti i flussi di migranti nel territorio. La discussione diventa sempre più accesa, mentre le autorità cercano di trovare una linea comune.

Cos'è questa idea del Cpr e Bologna e perchè scoppia la polemicaAd alzare gli scudi per prima, l'assessora comunale alla sicurezza, Matilde Madrid: Ce ne sono già moltissimi in Italia, e ci sono centinaia di posti vuoti, bisognerebbe preoccuparsi di altro ... bolognatoday.it

