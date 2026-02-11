Cosa vuole fare davvero Marina Berlusconi

Da today.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina Berlusconi torna a parlare di politica, concentrandosi su temi come i diritti civili, l’Europa e la giustizia. La figlia di Silvio Berlusconi interviene sempre più spesso, entrando nel vivo del dibattito pubblico. Ora si chiede quali siano le sue reali intenzioni e quale ruolo voglia giocare nel futuro politico del Paese.

Elogia Meloni, ignora Salvini e parla spesso di Europa, diritti civili e giustizia: ecco il "programma" della primogenita del fondatore di Forza Italia Impegno sui diritti civili, difesa dell'Europa e riforma della giustizia. Marina Berlusconi interviene sempre più spesso nel dibattito pubblico. Ogni volta che la presidente di Fininvest e Mondadori rilascia un'intervista è lecito chiedersi quali siano i suoi progetti futuri. La primogenita di Silvio Berlusconi immagina un impegno diretto in politica? Oppure auspica profondi mutamenti all'interno di Forza Italia e del centrodestra? Vediamo quali sono i punti fondamentali dell'"agenda Marina", con le parole pronunciate dalla stessa imprenditrice in questi anni.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Marina Berlusconi Diritti

Cosa vuole fare davvero Trump a Cuba

Dopo aver rafforzato la sua presenza in Venezuela, ora si parla di Cuba.

Asset russi «congelati» nella Ue, davvero possiamo usarli per sostenere l’Ucraina? Quali sono i rischi? Cosa vuole fare l’Italia? 

Gli asset russi congelati nella Ue rappresentano una questione complessa e delicata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dentro le case da sogno di Marina Berlusconi!

Video Dentro le case da sogno di Marina Berlusconi! ?

Ultime notizie su Marina Berlusconi Diritti

Argomenti discussi: Cosa vuole fare davvero Marina Berlusconi; Appello alla Mattel dopo la Barbie autistica: Vuole sensibilizzare davvero? Sostenga dei progetti per l’inclusione; La ricercatrice pisana al Karolinska di Stoccolma che su Instagram aiuta i giovani cervelli a muovere i primi passi; Il bandolo - Epstein Files: cosa ci dicono davvero su politica, finanza e potere? (7.02.2026).

cosa vuole fare davveroCosa vuole fare davvero Trump a CubaIl capo della Casa Bianca ha previsto che il governo cubano è pronto a cadere, ma gli obiettivi rimangono poco chiari. Diverse le ipotesi sul tavolo, mentre l'amministrazione statunitense spera di ott ... today.it

Influenza: freddo e bambini, cosa fare davvero? I consigli dei medici anti-fake newsCon l’arrivo dell’inverno, molti genitori cercano di proteggere i figli dal freddo limitando le uscite all’aperto e coprendoli con cappelli, guanti e giacche molto pesanti. Ma è davvero il freddo a ... adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.