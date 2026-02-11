Marina Berlusconi torna a parlare di politica, concentrandosi su temi come i diritti civili, l’Europa e la giustizia. La figlia di Silvio Berlusconi interviene sempre più spesso, entrando nel vivo del dibattito pubblico. Ora si chiede quali siano le sue reali intenzioni e quale ruolo voglia giocare nel futuro politico del Paese.

Elogia Meloni, ignora Salvini e parla spesso di Europa, diritti civili e giustizia: ecco il "programma" della primogenita del fondatore di Forza Italia Impegno sui diritti civili, difesa dell'Europa e riforma della giustizia. Marina Berlusconi interviene sempre più spesso nel dibattito pubblico. Ogni volta che la presidente di Fininvest e Mondadori rilascia un'intervista è lecito chiedersi quali siano i suoi progetti futuri. La primogenita di Silvio Berlusconi immagina un impegno diretto in politica? Oppure auspica profondi mutamenti all'interno di Forza Italia e del centrodestra? Vediamo quali sono i punti fondamentali dell'"agenda Marina", con le parole pronunciate dalla stessa imprenditrice in questi anni.🔗 Leggi su Today.it

Argomenti discussi: Cosa vuole fare davvero Marina Berlusconi; Appello alla Mattel dopo la Barbie autistica: Vuole sensibilizzare davvero? Sostenga dei progetti per l’inclusione; La ricercatrice pisana al Karolinska di Stoccolma che su Instagram aiuta i giovani cervelli a muovere i primi passi; Il bandolo - Epstein Files: cosa ci dicono davvero su politica, finanza e potere? (7.02.2026).

L’intervista di oggi di Marina Berlusconi contiene parole che sono un riferimento per tutti gli italiani, non solo per noi elettori ed eletti di Forza Italia. Valori liberali, attenzione al mercato, volontà di avere una giustizia più efficiente con la nostra riforma non sono t - facebook.com facebook

Referendum sulla giustizia. Confronto tra No e Sì da Santalucia a Marina Berlusconi. Ecco gli altri temi della puntata. #10febbraio x.com