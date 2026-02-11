Il direttore di un quotidiano mette in dubbio la spiegazione di Minenna sui fotoritocchi con l’IA. Secondo l’intervista, l’economista afferma che tutte le immagini pubblicate sono autentiche e mostrano eventi realmente accaduti. Ma la sua versione non convince, lasciando aperti dubbi sulla provenienza delle foto e sulla loro veridicità. La polemica si fa sempre più calda, mentre gli esperti chiedono chiarezza sulle tecniche usate per manipolare le immagini.

“Foto reali con il Papa e Mattarella, solo modifiche per la resa grafica” scrive al Foglio l'assessore (Fi) di Occhiuto in Calabria. Ma è una versione con buchi e bugie Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri Al direttore - “Le fotografie pubblicate sono tutte reali e documentano eventi effettivamente avvenuti. In alcuni casi sono state modificate esclusivamente per migliorarne la comprensione visiva, la resa grafica o per tutelare la privacy, come peraltro chiaramente indicato nel disclaimer del sito. Le foto originali sono peraltro contenute nella sezione “galleria fotografica”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa non torna nella versione di Minenna sui fotoritocchi con l’IA

A Anguillara Sabazia, si torna a discutere del femminicidio di Federica Torzullo.

Un tragico incidente sulla A5 ha causato la morte di una neonata di quasi tre mesi.

