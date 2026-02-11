Cosa manca per avere l’Euro digitale e come funzionerà

L’Europarlamento ha dato il via libera all’euro digitale, un passo importante per realizzare la moneta digitale della Banca centrale europea. Ora si attende il via alla fase operativa, che coinvolge banche e istituzioni, per farla diventare una realtà concreta.

L’Europarlamento ha dato il via libera all’euro digitale, segnando un passo fondamentale verso la creazione di una moneta digitale di banca centrale europea. La decisione, arrivata il 10 febbraio 2026, mira a rafforzare la sovranità monetaria del continente e a ridurre la dipendenza da sistemi di pagamento extra-europei, in un contesto geopolitico sempre più complesso. Nonostante il voto positivo, restano ancora diverse sfide tecniche e legislative da superare prima che l’euro digitale diventi una realtà concreta per i cittadini e le imprese europee. La giornata di ieri, 11 febbraio 2026, è stata definita storica da molti osservatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alla plenaria di Strasburgo, i deputati europei hanno approvato due emendamenti che sbloccano lo stallo politico sull'euro digitale.

Il Parlamento europeo si prepara a votare il 10 febbraio due risoluzioni sull'euro digitale.

Euro digitale, come funziona il contante del futuro

