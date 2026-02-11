Questa sera a Sanremo si aspetta un look da star per Irina Shayk. Le ipotesi si concentrano tra il nero intenso e il nude brillante, puntando su abiti che facciano parlare di sé. La modella sfilerà sul palco con un outfit che potrebbe lasciare il segno tra gli occhi di tutti.

Dal nero drammatico al nude luminoso, le aspettative parlano di alta moda e impatto da red carpet internazionale. E intanto, il pubblico social si aspetta un momento fashion destinato a diventare virale. Con il Festival di Sanremo nel vivo cresce anche la curiosità su cosa potrebbe indossare Irina Shayk durante la terza puntata della kermesse canora più amata dagli appassionati di moda e spettacolo. La supermodel russa ha costruito nel corso degli anni una reputazione di vera icona di stile, capace di alternare outfit sofisticati e scelte audaci che fanno parlare di sé oltre i confini dell’evento in cui si presenta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cosa indosserà Irina Shayk a Sanremo? Le ipotesi (fashion) sulla terza puntata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, la conduttrice Carlo Conti ha annunciato una sorpresa: Irina Shayk sarà co-conduttrice.

Questa sera a Sanremo Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice.

