Cosa è la sepsi quando l’infezione diventa un’emergenza I segnali per riconoscerla e curarla in tempo

La sepsi si manifesta quando il corpo reagisce in modo eccessivo a un’infezione, mettendo a rischio la vita. Spesso i segnali sono difficili da riconoscere, ma se si agisce in tempo si può salvare una persona. I medici spiegano che i sintomi principali sono febbre alta, battito accelerato, confusione e difficoltà a respirare. È importante intervenire subito, perché se la sepsi peggiora può portare allo shock e alla morte. Per questo, conoscere i segnali e rivolgersi subito ai sanitari può fare la differenza.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Cosa è la sepsi? Per riassumerla in una frase, basterebbe dire che si tratta di una risposta anomala dell'organismo a un'infezione. In realtà ci sono studi abbastanza complessi che ne studiano l'origine e, soprattutto, i metodi per riconoscerla in fretta. Uno di questi, condotto all'ospedale San Donato di Arezzo, ha messo in evidenza come un parametro già disponibile nei comuni esami del sangue possa supportare i medici del Pronto Soccorso nel riconoscere precocemente – e quindi curare in maniera più efficace – le infezioni più gravi.

