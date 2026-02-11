Corriere dello Sport – Dahl e Dzodic in corsa

Questa mattina il Corriere dello Sport riporta gli ultimi acquisti delle squadre di calcio in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi ci sono Dahl e Dzodic, entrambi in corsa per rafforzare le rispettive rose. La lista include anche Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyborek, che si stanno definendo in queste settimane. La campagna di trasferimenti entra nel vivo e le trattative continuano a muoversi rapidamente.

2026-02-02 09:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Gli acquisti: Ratkov, Taylor, Motta, Maldini, Przyborek. Le cessioni: a Castellanos, Guendouzi e Mandas s'è aggiunto Vecino ieri, va al Celta Vigo a titolo gratuito. Romagnoli era quasi venduto, è rimasto in un clima di scontro con tutti. Alle 20 di oggi, valutando eventuali nuovi acquisti, si potrà sentenziare sul mercato riaperto della Lazio. Vantaggioso o svantaggioso? Il malcontento di Sarri si conosce e non cambierà. Guendouzi non è stato sostituito, c'è ancora tempo per farlo. Ratkov e Maldini non hanno gli identikit che chiedeva.

